Третьяковская галерея установит пеленальные столики в мужских туалетах

В 2020 году в мужских туалетах Третьяковской галереи планируется установить пеленальные столики. Как заявили агентству «Москва» в пресс-службе музея, сделать это решено по просьбам «гостей-джентльменов». Сейчас пеленальные столики есть только в женских туалетах.

Кроме того, в ближайшее время в музее появятся специальные таблички, указывающие на зоны, комфортные для кормления детей.

9 ноября пользовательница инстаграма Полина Хлынова заявила, что смотрительница Третьяковской галереи попросила ее покинуть зал экспозиции, потому что она кормила грудью ребенка во время экскурсии. Музей сообщил, что после инцидента для сотрудников провели дополнительный инструктаж, и перечислил места, где посетительницам будет комфортно кормить детей грудью.