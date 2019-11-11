Спектакль Серебренникова «Outside» с Авиньонского фестиваля привезут в Ригу и Берлин. В России его посмотреть нельзя
Спектакль Кирилла Серебренникова «Outside», впервые показанный летом 2019 году на Авиньонском фестивале и рассказывающий о китайском фотографе Рене Ханге, привезут в Ригу. Его покажут на сцене Латвийского национального театра 21 и 22 января 2020 года.
Планируется, что 12-15 марта спектакль пройдет в Берлине в театре Schaubuehne. Затем он отправится в Японию, Францию, США, Италию, Швейцарию и Бельгию.
В России спектакль, который стал одним из самых ярких событий Авиньонского фестиваля в 2019 году, показан не будет.
«Outside» рассказывает о неслучившемся знакомстве Кирилла Серебренникова и китайского фотографа Рена Ханга; они планировали встречу, но незадолго до этого Рен Ханг покончил жизнь самоубийством в Берлине. Спектакль представляет собой диалог двух художников, чьи свободы — творческую и личную — ограничивает государство: оба родом из стран, где существует цензура.
Рен Ханг большую часть жизни провел в Пекине. Славу ему принесли фотографии обнаженных людей, причем чаще всего он фотографировал друзей. Его работы запрещали в КНР.
Кирилл Серебренников отсутствовал на премьере «Outside» в Авиньоне, поскольку проходил обвиняемым по делу «Седьмой студии» и находился под подпиской о невыезде; до этого режиссер провел больше года под домашним арестом.
«Outside» — третий спектакль Серебренникова (после «Мертвых душ» и «Идиотов»), показанный в Авиньоне.