После закрытия киноцентра «Соловей» фильмы из его репертуара покажут в сети «Каро»

После закрытия киноцентра «Соловей» на Красной Пресне фильмы из его репертуара продолжат показывать в сети кинотеатров «Каро». Сеть кинотеатров и «Соловей», сообщают «Ведомости», подписали соответствующее соглашение.

Киноцентр «Соловей» закроется 2 декабря, а в январе в четырех кинотеатрах сети «Каро» будет запущена программа «Соловей поет в Каро». Фильмы из репертуара «Соловья» — арт-хаус и фильмы пролонгированного проката — будут, в частности, показывать в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.

Предполагается, пишут «Ведомости», что на площадках «Каро» будет сохранена не только репертуарная, но и ценовая политика «Соловья».

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году. «Соловей» последние годы пользовался большой популярностью у зрителей, так как в нем можно было посмотреть многие популярные фильмы, которые уже не шли в широком прокате.

В конце 2018 года стало известно, что на месте «Соловья» собираются построить жилой комплекс. Была развернута кампания в защиту «Соловья», в которой приняли участие многие деятели культуры, однако решение о закрытии кинотеатра отменено не было.