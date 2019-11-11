Полицейскому, убившему коллегу в московском метро, предъявили обвинение во взятке

Полицейскому Алексею Смирнову, подозреваемому в на жизнь сотрудников правоохранительных органов, предъявлено новое обвинение — . Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Михаил Корчагин.

18 сентября патрульный Смирнов открыл стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» по двум сотрудникам отдела собственной безопасности УВД на московском метрополитене. Они пытались задержать Смирнова за взятку в две тысячи рублей, которую, как утверждается, он вымогал у мигранта.

В результате стрельбы погиб 39-летний полицейский Максим Веялко. Его напарник, 41-летний Алексей Лимонов был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Смирнова задержали и отправили под арест. На допросе он заявил, что его коллеги пытались спровоцировать дачу взятки.