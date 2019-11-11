«Почта России» сократит сроки доставки посылок до двух-восьми суток

«Почта России» вводит с 15 ноября новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.

Как рассказал «Ведомостям» представитель госкомпании, в зависимости от направления контрольные сроки доставки составят от двух до восьми суток. Так, например, доставка из городов-миллионников в города с населением от 100 тысяч человек и обратно сократится до 2-3 дней. В некоторые города с населением свыше 500 тысяч человек посылки будут приходить через день.

Для большинства жителей России время посылки в пути будет составлять не более двух дней, утверждают в компании.

В предыдущий раз «Почта России» объявляла о массовом сокращении контрольных сроков доставки посылок в 2016 году.