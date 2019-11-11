На Украине убили адвоката, защищавшего подозреваемого в убийстве Дениса Вороненкова

Адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убит во время охоты в Житомирской области Украины. Об этом в фейсбуке сообщил его коллега, адвокат Владислав Добош, ссылаясь на полицию.

В областной полиции официально сообщили, что 10 ноября в ходе конфликта между егерями и охотниками погиб директор организации «Радомышльские охотники». Как уточняет «Украинская правда», эту организацию возглавляет Пархоменко.

Святослав Пархоменко был адвокатом Александра Лося, которого, как пишет «Украинская правда», подозревают в организации убийства Дениса Вороненкова. Телеканал «112 Украина», в свою очередь, сообщает, что Александра Лося подозревают в пособничестве в убийстве Дениса Вороненкова.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в марте 2017 года в Киеве. Главным организатором убийства, по версии украинских следователей, выступил криминальный авторитет Юрий Василенко. В январе 2019 года, как сообщал «Росбалт», Василенко был похищен и убит. Другие подозреваемые в убийстве Вороненкова, как утверждало издание, ранее были убиты или пропали.