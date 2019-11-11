«Левада-центр»: 2% россиян полностью отказались от оплаты наличными

Лишь 2% россиян полностью отказались от наличных и перешли на оплату банковскими картами, следует из итогов исследовательской лаборатории «Левада-центра» Levada Lab. Об этом сообщает РБК.

Большинство опрошенных (89%) регулярно расплачиваются наличными. Дебетовыми банковскими картами пользуются 58% респондентов, кредитными картами — 15%.

Еще 13% опрошенных сказали, что перешли на бесконтактные платежи мобильным телефоном (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или другое). 11% переводят деньги продавцу по номеру телефона. 6% используют электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney.

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