Илья Азар выдвинул свою кандидатуру на должность главного редактора «Новой газеты»

В выборах главного редактора «Новой газеты», которые пройдут 15 ноября, примут участие нынешний главред Сергей Кожеуров, председатель редакционного совета Дмитрий Муратов и журналист Илья Азар. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова.

Азар пояснил в фейсбуке, что выдвинул свою кандидатуру, узнав, что на эту должность претендуют только Кожеуров и Муратов, каждый их которых уже руководил редакцией «Новой газеты».

Азар, по его словам, уже распространил среди коллег свою предвыборную программу. В ней говорится, что сменяемость власти в «Новой газете» «понимают по-путински». «Многолетнего лидера на прошлых выборах сменил поддержанный им преемник… а теперь мы наблюдаем реализацию сценария 2012 года, когда лидер нации, отдохнув, возвращается обратно на пост президента…», — сказано в преамбуле программы.

Выборы главного редактора в «Новой газете» проходят каждые два года путем тайного голосования. На предыдущих выборах победил Сергей Кожеуров — один из основателей издания, который был его первым главредом, а позднее гендиректором.

До Кожеурова «Новую газету» на протяжении 22 лет возглавлял Дмитрий Муратов. Он отказался участвовать в выборах 2017 года, объяснив свое решение необходимостью обеспечить сменяемость власти.

Илья Азар был специальным корреспондентом Lenta.ru и «Медузы». В «Новой газете» он начал работать в январе 2017 года. В том же году был избран муниципальным депутатом московского района Хамовники. Летом 2018-го Азар стал одним из заявителей протестных акций против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму.