Бывшего ректора Дальневосточного университета приговорили к семи годам колонии за растрату

Бывший ректор Дальневосточного государственного университета Сергей Иванец приговорен к семи годам лишения свободы в колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей по делу о растрате 20 миллионов рублей. Приговор огласил 11 ноября Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке.

Судья также постановил арестовать Иванца, который до оглашения вердикта находился под домашним арестом. Защита бывшего ректора намерена обжаловать приговор.

Сергей Иванец был задержан в марте 2016 года. По данным следствия, в 2011 году ДВФУ заключил контракт с ООО «Современный университет» на создание информационно-технической системы для вуза на сумму около 650 миллионов рублей. Система должна была заработать в 2013 году, но этого так и не случилось. Тем не менее, утверждают следователи, в сентябре 2015 года Иванец дал указание перечислить исполнителям проекта 20 миллионов рублей со счетов ДВФУ.