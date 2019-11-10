«Спартак» решил отказаться от турнира в США из-за проблем с получением виз

Футбольный клуб «Спартак» намерен отказаться от участия в товарищеском турнире в США. Причиной стали возникшие у игроков сложности с получением американских виз, заявил ТАСС владелец «Спартака» Леонид Федун.

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — сказал Федун.

Источник в МИД РФ заявил «Интерфаксу», что «США развернули против россиян настоящую визовую войну; страдают все: деятели искусства, культуры, спорта». «Это очевидное использование политических ресурсов», — сказал собеседник агентства.

В сентябре США отказались выдать визы десяти членам Совета Федерации, которые планировали участвовать в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Из отказа в визам делегатам (в том числе из России) приостановили работу два комитета Генассамблеи ООН.

В начале октября несколько сотрудников МИД РФ не получили американские визы для посещения форума «Диалог Форт-Росс».