Польская прокуратура отказались от ареста украинского националиста, задержанного по запросу России

Польские власти освободили задержанного по запросу России украинца Игоря Мазура под поручительство генерального консула Украины в Люблине. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Мазур будет жить в генконсульстве на время рассмотрения запроса об экстрадиции в Россию. Сначала прокуратура хотела заключить его под стражу, но позднее отозвала ходатайство об аресте, сообщили ТАСС в окружном суде Люблина.

Игорь Мазур работает в секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Он также является заместителем главы украинской националистической партии УНА-УНСО.

Мазур был задержан 9 ноября на польско-украинской границе по запросу России, где против него с 2014 года возбуждено уголовное дело об участии в первой чеченской войне на стороне чеченских сепаратистов. По делу также проходят украинцы Николай Карпюк и Станислав Клых, которые в 2016 году получили в России по 20 лет колонии. В сентябре 2019-го они вернулись на родину в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.