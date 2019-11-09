Жителя Уфы заподозрили в поджоге мечети. Он объяснил, что бросил зажженную спичку, когда искал в темноте муллу

Полиция Уфы задержала 39-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге мечети «Хамза» вечером 3 ноября, сообщает региональное МВД.

Подозреваемый рассказал полицейским, что в тот день зашел в незапертую мечеть, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина зажег в темноте спичку, чтобы найти священнослужителя, а, когда никого не увидел, бросил спичку и ушел из мечети. В полиции заявили, что эти действия привели к возгоранию.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

В МЧС ранее сообщили, что на втором этаже мечети в результате пожара сгорели учебные принадлежности. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.