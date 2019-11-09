СК допросил замглавы «Аэрофлота» как свидетеля по делу о хищении 250 миллионов рублей

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере. 1 ноября его вызвали на допрос, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении 250 миллионов рублей. Обвинения в мошенничестве предъявлены замглавы «Аэрофлота» Владимиру Александрову. Василий Авилов «некоторое время» был руководителем Александрова, сообщил источник РБК.

Пресс-служба «Аэрофлота» и адвокат Авилова Александр Карабанов отказались от комментариев.

Дело возбудили после того, как в 2015-2016 годах с коллегией адвокатов «Ваш адвокатский партнер» заключили контракты на оказание юридических услуг, при этом, как считает следствие, все работы выполнили сотрудники юридического департамента «Аэрофлота». По версии СК, деньги «необоснованно перечислялись» на счет коллегии адвокатов.

Владимир Александров, юристы коллегии Александр Сливко и Дина Кибец и бывший директор юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова арестованы.