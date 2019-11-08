В работе «Сбербанка Онлайн» произошел второй за месяц сбой

В работе «Сбербанка Онлайн» произошел сбой, сообщили РБК в банке. Это второй масштабный сбой сервиса за месяц.

«У некоторой части клиентов банка могут возникать трудности при проведении операций со вкладами в Сбербанк онлайн, устройствах самообслуживания», — цитирует РБК сообщение пресс-службы финансовой организации.

Пользователи жалуются на недоступность как онлайн-банка, так и мобильного приложения. Официальный аккаунт Сбербанка в твиттере отвечает, что «Сбермен уже в деле: работает над исправлением».

К 18:10 мск, судя по жалобам клиентов в твиттере, «Сбербанк Онлайн» работает с перебоями не меньше часа.

Предыдущий сбой в работе сервисов Сбербанка произошел 11 октября, когда пользователи также жаловались на недоступность мобильного приложения и онлайн-банка.