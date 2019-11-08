В аэропорту Хабаровска у самолета перед вылетом загорелся двигатель
Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура
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Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании PegasFly не смог вылететь утром 8 ноября из аэропорта Хабаровска — во время запуска двигателей один из них загорелся.
На борту самолета, отправлявшегося рейсом в Магадан, находились 18 пассажиров и пять членов экипажа. Все они были оперативно эвакуированы по надувным трапам, никто не пострадал. Пожар удалось локализовать силами аэропортовых служб, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Пассажиров отмененного рейса отправили в Магадан бортом авиакомпании «Аврора».
Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.