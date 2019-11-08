Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Об этом сообщила председатель «Руси сидящей» Ольга Романова.

Причиной смерти Шарова-Делоне стал рак легких.

Сергей Шаров-Делоне по профессии был художником-реставратором, он занимался восстановлением и охраной памятников архитектуры. Широкую известность Шаров-Делоне получил как правозащитник, участник и организатор оппозиционных митингов, в том числе митинга на Болотной площади в мае 2012 года.

Сергей Шаров-Делоне был двоюродным братом известного советского писателя и диссидента Вадима Делоне.