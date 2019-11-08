Росстат впервые посчитал россиян, ведущих здоровый образ жизни. Их 12%

Доля россиян, которые ведут , в 2019 году составила 12%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, на которые обратил внимание РБК. Издание отмечает, что такая статистика публикуется впервые.

По доле жителей, ведущих здоровый образ жизни, лидирует Ингушетия (49%). Следом идут Крым (29,2%), Адыгея (28,8%) и Чувашия (25%). Пятерку лидеров замыкает Воронежская область (24%).

В пятерку аутсайдеров по распространенности здорового образа жизни вошли Чукотка (0,4%), Тыва (1%), Ненецкий автономный округ (2,1%), Хабаровский край (2,2%) и Забайкальский край (3%).

В Москве этот показатель составляет 8,8%, в Санкт-Петербурге — 6,8%.

Опрос Росстата проводился в августе 2019 года, в нем приняли участие более 130 тысяч человек.

Агентство РИА Рейтинг уже несколько лет составляет рейтинг регионов России по приверженности здоровому образу жизни. В 2019 году его возглавили Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.

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