Российские болельщики вступили в стычки с полицией в Будапеште перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА
Источник: Посольство РФ в Венгрии
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В Будапеште перед матчем Лиги Европы между ЦСКА и местным «Ференцварошем» произошли столкновения российских болельщиков с местными жителями и полицейскими. Об этом сообщает посольство России в Венгрии.
Несколько человек (их точное количество не сообщается) были задержаны.
Как пишет «Спорт-Экспресс», из-за стычек была закрыта одна из станций будапештского метро. На матч российские болельщики направлялись под усиленным контролем полиции.
ЦСКА и «Ференцварош» играют в рамках группового этапа Лиги Европы.