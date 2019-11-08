В Будапеште перед матчем Лиги Европы между ЦСКА и местным «Ференцварошем» произошли столкновения российских болельщиков с местными жителями и полицейскими. Об этом сообщает посольство России в Венгрии.

Несколько человек (их точное количество не сообщается) были задержаны.

Как пишет «Спорт-Экспресс», из-за стычек была закрыта одна из станций будапештского метро. На матч российские болельщики направлялись под усиленным контролем полиции.

ЦСКА и «Ференцварош» играют в рамках группового этапа Лиги Европы.