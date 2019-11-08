Псковская журналистка пожаловалась Путину на штрафы из-за возрастной маркировки. Теперь все СМИ обяжут маркировать анонсы концертов

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по информационной политике Леонидом Левиным внесла законопроект о новых правилах возрастной маркировки для средств массовой информации. Документ прописывает в Кодексе об административных нарушениях за ошибки в маркировке «анонсов зрелищных мероприятий» — сейчас этот вид информации там вообще не указан.

Одновременно депутаты предложили дополнить примечание к статье КоАП, где сказано, что редакция освобождается от ответственности, если некорректную информацию им предоставил для публикации заказчик. В пояснительной записке они подчеркивают, что законопроект — реакция на жалобы «со стороны отрасли» в связи со штрафами за публикации о зрелищных мероприятиях.

Пленарное заседание медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» Народный фронт

В мае 2019 года о проблеме с возрастной маркировкой анонсов зрелищных мероприятий на форуме Общероссийского народного фронта рассказала главред «Псковской правды» Юлия Шарипова. По ее словам, с необоснованными штрафами столкнулись «коллеги по всей стране». При этом Шарипова обратила внимание на проблемы именно с выбором нужной категории («0+» или «6+») в афише театра кукол.

Выслушавший Шарипову президент Владимир Путин согласился, что «трудно разобраться в этих плюсах, грань, конечно, очень зыбкая». Он пообещал решить этот вопрос «в соответствии со здравым смыслом».

В пояснительной записке к законопроекту приведены данные Роскомнадзора, что после добавления летом 2018 года пункта о СМИ в статью КоАП за второе полугодие было составлено 302 протокола об административных правонарушениях.