Компания жены Чемезова займется установкой алкозамков на автомобили

В России запустили проект по установке алкозамков на автомобили, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на «Лабораторию умного вождения» (принадлежит «Системным решениям», 72,99% которых владеет Екатерина Игнатова, жена главы «Ростеха» Сергея Чемезова).

Алкозамок — часть системы дистанционного управления автомобилем, которую «Лаборатория» разработала для АвтоВАЗа. Водитель, садясь за руль, проходит проверку через алкотестер, в случае превышения нормы паров этилового спирта система блокирует двигатель.

Водителя также будут проверять во время поездки случайным образом. Данные, включая время и координаты, передаются на сервер «Лаборатории умного вождения», а затем компании-клиенту.

В «Лаборатории» утверждают, что алкозамок успешно прошел тестирование и «вскоре будет применяться крупными российскими компаниями». О каких именно компаниях идет речь, разработчик алкозамка не уточнил.

«Лаборатория умного вождения» представила систему Lada Connect, которая позволяет управлять автомобилем через смартфон, в 2016 году. Годом позднее компания выпустила систему «Элемент», через которую можно следить за техническим состоянием автомобиля и защищать от угона. Алкозамок — часть «Элемента».

Сама «Лаборатория» основана в 2015-м, как сообщало РБК, инвестором компании выступила супруга Чемезова Екатерина Игнатова.