Арестованный сторонник ИГ назвал террориста из Дании причастным к взрыву российского самолета в Египте

Гражданин Дании Базил Хассан может быть причастен к крушению самолета А321 «Когалымавиа» в Египте осенью 2015 года. Об этом, как сообщает «Датское радио», заявил Халед Хаят, признанный в Австралии виновным в самолета Etihad в 2017 году.

51-летний Халед Хаят сказал австралийской полиции, что к теракту в Египте также причастен его брат Терек Хаят, приговоренный в Ираке к смертной казни.

«Датское радио» называет Базила Хассана «самым главным датским террористом». На сайте Госдепартамента США сообщается, что Хассана обвиняли в покушении на убийство датского писателя Ларса Хедегаарда. В 2014 году он был задержан в Турции и обменян на 49 пленников «Исламского государства». Считается, что после освобождения он присоединился к ИГ в Сирии.

Самолет A321 компании «Когалымавиа» взорвался над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года вскоре после вылета из Шарм-эль-Шейха. Ответственность за взрыв бомбы, заложенной на борту лайнера, взяли на себя террористы, связанные с «Исламским государством». В результате катастрофы погибли 224 человека.