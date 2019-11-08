Чиновники пообещали не оставлять россиян без «Голубого огонька» из-за долгов Первого канала

Телецентр «Останкино» не прекратит вещание из-за долгов Первого канала, в том числе в новогоднюю ночь, сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Его слова передает «Интерфакс».

Непосредственно ситуацию с долгами чиновник комментировать отказался.

«Останкино» в конце октября предупредил о возможных сбоях вещания из-за долгов Первого канала, которые оставляют телецентр, по его утверждению, без четверти или даже трети доходов.

В конце 2018 года «Останкино» подавал два иска к Первому каналу из-за долга 164 миллиона рублей. Канал выплатил задолженность в январе 2019-го.

Телецентр также судится с подрядчиком Первого канала, группой «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Общая задолженность телеканала и подрядчиков перед «Останкино» оценивалась в миллиард рублей.