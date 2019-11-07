В Австрии задержан фигурант дела о хищениях в Эрмитаже Борис Мазо

Обновление: В прокуратуре Вены подтвердили задержание Бориса Мазо по запросу Испании, сообщает «Интерфакс».

В Австрии задержан бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо, объявленный Россией в международный розыск по при строительстве зданий Эрмитажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

При этом, по данным источника, задержание Мазо производилось не на основании запроса РФ. Собеседник агентства добавил, что Австрия не уведомляла РФ о задержании.

Ранее Борис Мазо был фигурантом «дела реставраторов» о масштабных хищениях бюджетных средств при реставрации памятников архитектуры в ряде городов России. В 2017 году он вместе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым получил по этому делу реальный срок, но был освобожден в зале суда, так как уже отбыл его в СИЗО.

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