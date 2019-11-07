Следствие вдвое увеличило размер взятки, вменяемой замглавы ФСИН Петербурга. Он также проходит по делу об убийстве

Завершено расследование уголовного дела против бывшего замначальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, обвиняемого во взятках. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в 2010-2015 годах Мойсеенко брал взятки у директоров двух компаний-подрядчиков строительства СИЗО . Мойсеенко, который курировал стройку, оказывал компаниям «общее покровительство». Утверждается, что за пять лет он получил взятки на 710 миллионов рублей. Ранее следствие оценивало сумму взяток не менее чем в 388 миллионов.

Одна из двух компаний, от которых Мойсеенко получал взятки, называется «Петроинвест». В марте 2019 года ее директор Руслан Хамхоков был приговорен к пяти годам условно; он признал вину и сотрудничал со следствием. Название второй компании неизвестно, ее руководителя освободили от ответственности, поскольку он добровольно сообщил о даче взятки.

Мойсеенко также проходит по делу об убийстве своего подчиненного Николая Чернова, застреленного в 2017 году. Исполнитель убийства Сабир Садыков, получивший девять лет колонии, назвал Мойсеенко сообщником: тот якобы предложил убить Чернова, чтобы скрыть нарушения при строительстве «Крестов-2». Мойсеенко обвинили в подстрекательстве к убийству. Суд Ленинградской области оправдал его, но Верховный суд отменил вердикт и отправил дело на новое рассмотрение.

В июне 2019 года бывший замглавы ФСИН Николай Баринов получил три года колонии за взятки при строительстве «Крестов-2».

В августе 2019 года сообщество Gulagu.net сообщило, что в «Крестах-2» одни заключенные избивали других с ведома руководства СИЗО. В «Крестах-2» прошла проверка, по итогам уволили троих сотрудников. Против трех заключенных было возбуждено дело о вымогательстве.