Сандра Буллок и Эллен Дедженерес подали в суд из-за фальшивой рекламы косметики со своим участием

Актриса Сандра Буллок и телеведущая Эллен Дедженерес подали иск против создателей фальшивой рекламы косметики со своим участием. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление, поступившее в суд Лос-Анджелеса.

Буллок и Дедженерес утверждают, что их имена и изображения были использованы в рекламе 40 косметических продуктов, «о которых они никогда не слышали, которые не использовали и не поддерживали».

В иске приведены примеры фальшивой рекламы. В одном из них использована фотография Дедженерес и выдуманная цитата, в которой телеведущая хвалит крем определенной марки. Отмечается, что иногда реклама была замаскирована под интервью на фейковых новостных сайтах.

Иск направлен против 100 компаний и физических лиц, названия и имена которых Буллок и Дедженерес не знают. Теперь адвокаты актрисы и ведущей смогут их выяснить с помощью судебных запросов, отмечает The New York Times.