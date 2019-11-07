Полиция задержала группу кредитных мошенников, действовавших в четырех регионах Сибири

Сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы из 16 человек, подозреваемых в серии крупных мошенничеств с кредитами.

Пострадавшими от действий злоумышленников стали более тысячи граждан, в основном, жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей.

В ходе спецоперации, проведенной одновременно в четырех регионах Сибири, были проведены 25 обысков — «изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты».

«Роли между 16 сообщниками были четко распределены: одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников „колл-центра“, четвертые отвечали за размещение рекламы в сети Интернет, а также сбор денежных средств за мнимые услуги», — говорится в сообщении МВД.

Четверо фигурантов дела заключены под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Сумма ущерба по уголовному делу не называется. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.