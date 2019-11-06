Качество и безопасность управления автомобилем российскими водителями прямо зависит от уровня жизни и состояния дорог в их регионах. Такой вывод содержится в исследовании Национального рейтингового агентства и экспертов РАНХиГС и ВШЭ. Его результаты приводит РБК.

Исследование проводилось во втором квартале 2019 года с помощью телематических устройств, установленных на 14 тысяч автомобилей, застрахованных по КАСКО. Они собирали об управлении автомобилем. Аварийность региона оценивалась в баллах: чем он выше, тем регион безопаснее для водителей.

Наиболее аккуратными были признаны водители в Омской (86,7 балла), Новосибирской (86), Самарской (86), Архангельской областях и Ненецком автономном округе (86), Костромской области (85,9) и Москве. (85,2). Регионами, где риск попасть в аварию выше всего, оказались Чечня и Ингушетия (совместная оценка 75,1 балла), Забайкальский край (75,1), Оренбургская (77,1), Ленинградская (77,1) и Челябинская области (77,2).

Качество вождения оказалось пропорционально уровню жизни в регионе и доле дорог с твердым покрытием. Другими факторами стали доля городского населения, протяженность дорог, уровень безработицы и состояние общественного транспорта. Зависимости риска вождения от размера тарифа по КАСКО эксперты не обнаружили.