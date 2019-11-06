ФАС обвинила Ситибанк, Альфа-банк, «Хоум кредит» и Райффайзенбанк в рассылке спама. Банкам грозят штрафы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) уличило четыре крупных банка — «Хоум кредит», Райффайзенбанк, Альфа-банк и Ситибанк в рассылке электронных писем и СМС со спамом.

Банки, говорится в сообщении УФАС, навязывали жителям Москвы без их согласия предложения по ипотеке, кредитованию и кредитным картам. Вместе с банками к делам о нарушении закона о рекламе привлечены мобильные операторы — «Билайн» и МТС.

За распространение рекламы без согласия абонента банки могут получить штраф до 500 тысяч рублей за каждый факт нарушения, напоминает УФАС. Точная сумма штрафов будет определена позднее.

В начале июля 2014 года были приняты поправки в закон «О связи» о запрете СМС-рассылок. Для осуществления рассылки оператору необходимо заключить прямой договор с абонентом. Кроме того, абонент получил право потребовать от мобильного оператора прекращения рассылки от конкретного отправителя. Ранее некоторых мобильных операторов и банки уже штрафовали за спам.