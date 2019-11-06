Эрдоган объявил о поимке одной из четырех жен Абу-Бакра аль-Багдади

Власти Турции задержали одну из жен лидера террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом, как сообщает Associated Press, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган не уточнил имя задержанной женщины и не представил других подробностей. Всего у аль-Багдади было четыре жены. Две из них были убиты в ходе спецоперации США, в ходе которой аль-Багдади совершил самоубийство, говорил ранее президент США Дональд Трамп.

Ранее власти Турции объявили, что задержали в Сирии сестру аль-Багдади и его зятя.

Абу-Бакр аль-Багдади возглавлял «Исламское государство» с момента его основания. После его смерти лидером террористической группировки стал Абу Ибрагим аль-Хашеми.