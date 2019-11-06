«Аэроэкспресс» сменит станцию отправления в Шереметьево после запуска первой ветки Московских центральных диаметров

После запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) от Одинцово до Лобни все поезда «Аэроэкспресса» в Шереметьево будут отправляться из Одинцово. Нынешняя станция отправления — Белорусский вокзал — станет промежуточной точкой маршрута.

Как рассказала «Ведомостям» гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева, от Одинцово до Белорусского вокзала поезда будут следовать со всеми остановками и по тарифам МЦД. От Белорусского вокзала до Шереметьево сохранится режим экспресса. При этом к существующей остановке Окружная добавится еще одна — Савеловский вокзал.

Аэроэкспрессы уже ездят по маршруту Одинцово-Шереметьево и в обратном направлении, но пока лишь четыре раза в сутки.

Ожидается, что удлинение маршрута в Шереметьево увеличит число пассажиров на нем примерно на миллион человек в год. В связи с этим «Аэроэкспресс» будет отправлять в аэропорт только двухэтажные швейцарские поезда Stadler, которые сейчас ездят в Домодедово и Внуково.

Московские центральные диаметры (МЦД) — наземные ветки метро, которые свяжут пригородные железнодорожные направления сквозными маршрутами, проходящими через центр Москвы. Всего будет пять веток МЦД. Первые две из них планируют открыть уже в ноябре 2019 года.