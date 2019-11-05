Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска

Следственный комитет объявил о задержании двух человек, которые подозреваются в соучастии в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.

Это 49- и 35-летний жители города Белово. Их имена не называются. Оба они уже заключены под стражу.

Лаврентьев был убит вечером 31 октября на приусадебном участке своего дома в поселке Верх-Чумыш Кемеровской области. Перед этим он успел выстрелить из охотничьего ружья в одного из двух напавших на него злоумышленников. Преступник также скончался. По данным СК, им оказался «ранее судимый 45-летний житель города Белово, занимавшийся одним из силовых видов спорта».

Соучастников преступления удалось вычислить по «биологическим следам», оставленным на месте преступления.

СК называет приоритетной версией убийства Лаврентьева разбойное нападение. По предварительной информации МВД, преступники планировали похитить деньги и драгоценности.

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