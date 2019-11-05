Волгоградского коллектора, подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка, отправили под домашний арест

Волгоградский областной суд поместил под домашний арест сотрудника коллекторской компании «Национальная служба взысканий» (НСВ) Антона Бутурлакина, ранее отправленного в СИЗО по делу о хищении персональных данных клиентов Сбербанка.

Об утечке данных заемщиков Сбербанка стало известно 24 октября. В тот же день МВД отчиталось о поимке в Волгограде подозреваемого в хищении. На следующий день Антон Бутурлакин был арестован Центральным районным судом города сроком на два месяца. Адвокаты опросили его заключение под стражу.

Бутурлакин написал явку с повинной и раскаялся в содеянном. По данным следствия, выручка коллектора от продажи похищенной базы данных в интернете составила 40 тысяч рублей. В рамках уголовного дела по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) ему грозит до пяти лет лишения свободы.