В Сирии задержали сестру Абу-Бакра аль-Багдади

Турецкие власти задержали старшую сестру лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Также о задержании сестры аль-Багдади в твиттере написал глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он не уточнил подробностей.

Как пишет Associated Press, сестру аль-Багдади зовут Расмия Авад, ей 65 лет. Она была задержана 4 ноября в городе Азаз на севере Сирии, который контролируют турецкие власти. Женщину нашли в грузовом контейнере-прицепе, где она жила с семьей. Вместе с ней задержаны ее муж, невестка и пятеро детей.

Взрослых начали допрашивать. Турецкие власти рассчитывают получить у Авад и ее родственников сведения о деятельности «Исламского государства». «Такие вещи — золотая жила разведки. То, что она знает об ИГ, может значительно расширить наше понимание группировки и помочь поймать больше плохих парней», — сказал источник Associated Press.

Абу-Бакр аль-Багдади был лидером «Исламского государства» с момента его основания. После его смерти группировку возглавил Абу Ибрагим аль-Хашеми.