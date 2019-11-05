СК возбудил дело о халатности против руководства детсада в Нарьян-Маре, где убили ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности против должностных лиц детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, где были убит шестилетний ребенок.

О подозреваемых и задержаниях по этому делу ничего не сообщается.

СК также опубликовал запись с камер наблюдения, на которых обвиняемый в убийстве Денис Поздеев заходит в детский сад и ходит по коридору. После этого с Поздеевым провели следственный эксперимент в детском саду. СК утверждает, что Поздеев признал вину.

Следственные действия с обвиняемым в убийстве ребенка в детсаду в НАО Следственный комитет Российской Федерации

31 октября Поздеев зашел в детский сад, поднялся в комнату, где спали дети, и убил ножом шестилетнего мальчика. Его сразу задержала вызванная полиция и Росгвардия.

В рамках расследования также задержан и арестован охранник детского сада, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, он пропустил Поздеева в детский сад, подумав, что это родитель. Он признал свою вину частично.

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