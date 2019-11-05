Новым послом России в Великобритании стал Андрей Келин

Президент России Владимир Путин своим указом назначил дипломата Андрея Келина чрезвычайным и полномочным послом РФ в Великобритании и Северной Ирландии.

Андрей Келин до назначения возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества МИД России. В разные годы он работал в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии.

В 2011-2019 годах послом России в Великобритании был Александр Яковенко. В августе он ушел в отставку.

В последние годы отношения России и Великобритании ухудшились, в том числе из-за попытки отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, совершенной в английском Солсбери весной 2018 года. Британские власти обвиняют в случившемся Россию, в Москве это отрицают.