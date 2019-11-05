Данные более трех тысяч клиентов Альфа-банка попали в сеть. Банк подтвердил утечку только в 15 случаях

Персональные данные примерно 3,5 тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и еще около трех тысяч клиентов «АльфаСтрахования» выставлены на продажу на одном из специализированных форумов в интернете, сообщает РБК.

Журналисты издания изучили 13 договоров клиентов банка, предоставленных продавцом в бесплатном пробнике. Почти все сведения — ФИО, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес регистрации, сумма кредитного лимита или оформленной страховки, предмет страхования, а также дата заключения договора — оказались подлинными. Журналисты проверили их через мобильное приложение, а также связавшись с клиентами по телефону. Продавец утверждает, что все договоры банка, имеющиеся в его распоряжении, были заключены в октябре нынешнего года. Данные клиентов «АльфаСтрахования» не подтвердились.

В самом Альфа-банке заявили, что «достоверно знают о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов». Утечка не связана с «нарушением защиты корпоративной информационной системы банк» и «не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», рассказал РБК представитель банка.

В октябре СМИ сообщали о двух утечках данных клиентов Сбербанка. Одну из них допустил сотрудников организации. Вторым похитителем оказался сотрудник коллекторской службы из Волгограда. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.