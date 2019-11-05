«Аэрофлот» попросил отменить требование о видеокамерах в самолетах. Российским авиакомпаниям придется потратить на них 585 миллионов долларов

Компания «Аэрофлот» просит отменить , которые бы позволили вести трансляцию в режиме реального времени, пишут «Ведомости».

Выполнение этого требования обойдется авиакомпаниям минимум в 585 миллионов долларов, сообщает издание, при условии, что флот в ближайшие годы не будет расти.

«Аэрофлот» указывает, что новое правило ставит российские авиакомпании в невыгодное положение — их иностранным конкурентам не придется нести затраты на установку оборудования. Кроме того, в России в данный момент нет инфраструктуры для приема передаваемого с самолетов изображения.

«Аэрофлот» просит отложить вступление в силу требования об установке камер до появления инфраструктуры для приема сигнала, а также распространить его на иностранные авиакомпании, летающие в Россию.

Предложения «Аэрофлота», по данным источников издания, 5 ноября рассмотрит правительственная подкомиссия, которую возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. Официально представители авиакомпании от каких-либо комментариев пока воздержались.

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания с самым большим парком самолетов. По состоянию на 1 октября, у компании было 249 самолетов. По данным источников «Ведомостей» в авиаотрасли, установка видеокамер на один самолет обойдется примерно в 250-350 тысяч долларов.