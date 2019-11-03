Боксер Сергей Ковалев проиграл чемпионский титул WBO Саулю Альваресу

Российский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

2 ноября в Лас-Вегасе он проиграл поединок мексиканцу Саулю Альваресу, действующему чемпиону Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе. Бой закончился нокаутом в 11-м раунде.

В карьере 36-летнего Ковалева это четвертое поражение при 34 победах (из них 29 — нокаутом) и одной ничьей. У 29-летнего Альвареса 53 победы (36 — нокаутом), одно поражение и две ничьи.

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