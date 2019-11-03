Airbnb запретил аренду домов для вечеринок. Из-за стрельбы на Хэллоуин в Калифорнии
Источник: Брайан Чески
Надежный источник
Сервис по аренде жилья Airbnb объявил о введении запрета на краткосрочный съем жилых домов для частных вечеринок.
Как сообщил в своем твиттере исполнительный директор компании Брайан Чески, подобная мера принята в связи с гибелью пяти человек на вечеринке в честь Хэллоуина в калифорнийском городе Оринда.
Помещение под вечеринку, прошедшую в Оринде 31 октября, было снято через Airbnb. Мероприятие активно рекламировалось в соцсетях, на него пришли более 100 человек. Злоумышленник, открывший стрельбу на вечеринке, пока не пойман.