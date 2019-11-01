Суд отказался снова взять подписку о невыезде с Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы отказался снова взять с режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов подписку о невыезде.

О возобновлении этой меры пресечения просил прокурор. Он настаивал, что в противном случае обвиняемые могут скрыться от суда.

Фигуранты дела «Седьмой студии» находились под подпиской о невыезде до того, как в сентябре судья Мещанского суда Ирина Аккуратова вернула дело в прокуратуру из-за противоречий, появившихся после новой экспертизы. Тогда обвиняемым отменили меру пресечения.

Прокуратура оспорила решение Мещанского суда в Мосгорсуде. Там поддержали ходатайство стороны обвинения в вернули дело на новое рассмотрение в Мещанский суд. Теперь его рассматривает судья Олеся Менделеева.