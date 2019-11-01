Суд отказался снова взять подписку о невыезде с Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии»
Источник: Интерфакс
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Мещанский суд Москвы отказался снова взять с режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде.
О возобновлении этой меры пресечения просил прокурор. Он настаивал, что в противном случае обвиняемые могут скрыться от суда.
Фигуранты дела «Седьмой студии» находились под подпиской о невыезде до того, как в сентябре судья Мещанского суда Ирина Аккуратова вернула дело в прокуратуру из-за противоречий, появившихся после новой экспертизы. Тогда обвиняемым отменили меру пресечения.
Прокуратура оспорила решение Мещанского суда в Мосгорсуде. Там поддержали ходатайство стороны обвинения в вернули дело на новое рассмотрение в Мещанский суд. Теперь его рассматривает судья Олеся Менделеева.