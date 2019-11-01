Бывшего главу «Курортов Северного Кавказа» освободили из-под стражи в США

Иммиграционная полиция США отпустила из-под стражи бывшего главу «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, сообщают «Ведомости».

В пресс-службе иммиграционной полиции заявили, что Билалов был освобожден после внесения залога, а вопрос о его депортации будет решен судом. Знакомый бизнесмена, в свою очередь, заявил, что в ближайшее время тот оформит необходимые документы, которые позволят ему остаться в США.

В России против Ахмеда Билалова возбуждено уголовное дело о хищении. Он был главой «Курортов Северного Кавказа» и вице-президентом Олимпийского комитета РФ до 2013 года — Билалова уволили после того, как президент России Владимир Путин подверг критике срыв сроков строительства олимпийских объектов в Сочи.

В последние годы Билалов жил в своем доме во Флориде. Его задержали за нарушение визового режима — он въехал в США по неиммиграционной визе.

Ахмед Билалов — двоюродный брат бывших владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые с 2018 года находятся под стражей по делу о создании преступного сообщества и хищении 2,5 миллиарда рублей.