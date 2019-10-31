Utair к концу года выведет из эксплуатации 20% самолетов

Авиакомпания Utair постепенно выводит из эксплуатации старые Boeing 737-500. Перевозчик уже перестал использовать пять таких самолетов, а до конца года собирается прекратить полеты еще семи, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявления руководителей авиакомпании.

Всего у Utair 32 самолета Boeing 737-500, средний возраст лайнеров — около 25 лет. Эти самолеты находятся в собственности авиакомпании и составляют основу ее парка. Также у Utair есть 19 «боингов» других моделей и 15 турбовинтовых региональных ATR 72. Они находятся в лизинге.

Руководство Utair неоднократно заявляло, что стратегия развития авиакомпании предполагает обновление флота. Планировалось, что в 2019 году компания получит шесть новейших Boeing 737 Max, но полеты всех лайнеров этой модели остановлены из-за .

Новые самолеты, пишут «Ведомости», авиакомпания планирует брать в операционный лизинг. По сути, говорил президент авиакомпании Павел Пермяков, при такой схеме банк кредитует покупку самолета.

У Utair, напоминает издание, в данный момент есть три кредита на 56,5 миллиарда рублей, которые она пытается реструктуризировать. Авиакомпания уже дважды не выплатила около 3 миллиардов рублей процентов по двум кредитам.

В Utair уверяют, что несмотря на сокращение флота число перевозимых пассажиров не сокращается. По словам вице-президента Utair Дмитрия Белоконя, такой результат удается получить за счет роста занятости кресел и частоты полетов лайнеров.

Utair — четвертая крупнейшая пассажирская авиакомпания на российском рынке после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний». В январе — сентябре компания перевезла 6 миллионов человек.