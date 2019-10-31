Трамп опубликовал коллаж награждения собаки. За основу фото взяли снимок ветерана Вьетнама

Президент США Дональд Трамп 30 октября опубликовал в твиттере коллаж награждения собаки, участвовавшей в , в результате которой погиб лидер «Исламского государства».

Накануне этот коллаж запостил консервативный новостной сайт The Daily Wire. В его основу легли фото собаки, а также снимок награждения ветерана Вьетнама Джеймса Макклафэна. В коллаже на Медали Почета пятиконечную звезду заменили на след от собачьей лапы.

Макклафэн сообщил The New York Times, что расценивает этот коллаж как то, что Трамп оценил героизм собаки. Газета отмечает, что ветеран Вьетнама «безусловно не обиделся и посмеялся, когда сравнивал два изображения».

Трамп рассказал в твиттере, что собака по кличке Конан на следующей неделе вернется с Ближнего Востока в США и посетит Белый дом. Известно, что собака была ранена во время спецоперации в Сирии.