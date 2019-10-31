Сотрудник ФСИН пригрозил журналистке «Медиазоны» «людьми в черном». Она писала о пытках в карельской колонии

Сотрудник управления ФСИН в Карелии Игорь Тузов угрожал корреспондентке «Медиазоны» Алле Константиновой, которая написала статью о пытках в исправительной колонии № 9 в Петрозаводске. Об этом, как сообщает «Медиазона», говорится в заявлении адвоката Романа Масалева, поданном в СК и ФСБ.

Игорь Тузов 28 октября написал Константиновой во «ВКонтакте». Журналистка спросила его о порядках в ИК-9, на что Тузов ответил, что не работает в этой колонии. Он попросил ее уточнить информацию, «а то мы приедем к вам задавать вопросы». На уточняющий вопрос, что он имеет в виду, Тузов написал: «Люди в черном».

Адвокат попросил СК и ФСБ принять меры, чтобы не допустить «любых агрессивных действий» против журналистки. Он напомнил, что после публикации статьи сотрудники ИК-9 выслеживали Константинову у ее дома.

О пытках в карельской колонии Начальник петрозаводской колонии отрицал пытки, пока не появилось видео, где он сам бьет заключенного. Вот рассказ журналистки, которая это расследовала