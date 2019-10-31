СК прекратил дело против подростка из Томска. Ему грозило до двух лет тюрьмы за удар по машине, сбившей его собаку

Прекращено уголовное дело против 16-летнего жителя Томска Данилы Сафронова, который ударил рукой по капоту машины, сбившей его собаку.

Как объявил Следственный комитет, Сафронов причинил автомобилю незначительный ущерб, за что не предусмотрено уголовной ответственности. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.

В июне 2019 года Сафронов несколько раз ударил по капоту внедорожника, который сбил его щенка. Водитель машины извинился, но потом заявил на подростка в полицию. Сафронов стал фигурантом дела об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб (за это предусмотрено до двух лет лишения свободы). Водитель внедорожника оценил затраты на ремонт машины в 14 тысяч рублей.

В сентябре мировой судья, которому поступило дело Сафронова, вернул его на дополнительное расследование. На этом настаивал Следственный комитет — «с учетом повышенного общественного резонанса».