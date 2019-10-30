Суд арестовал нового фигуранта «московского дела» Павла Новикова. Через день после задержания ему объявили, что следствие окончено
Басманный районный суд Москвы отправил под арест на два месяца нового фигуранта «московского дела» Павла Новикова.
Новикову предъявлены обвинения в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Он был задержан 29 октября.
По версии следствия, Новиков ударил пластиковой бутылкой с водой по шлему сотрудника полиции и по предплечью, из-за чего полицейский почувствовал физическую боль. СК опубликовал видео, на котором Новиков замахивается бутылкой, но из него неясно, попадает ли она в кого-то из полицейских.
Сразу после суда следователь уведомил Новикова о том, что следственные действия в отношении него завершены.
В рамках «московского дела» реальные сроки лишения свободы уже получили шесть человек. Еще один осужден условно.