Норвежский телеканал рассказал о «крупнейших со времен холодной войны» учениях российских подводных лодок в Атлантике

Норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники в разведке рассказал о том, что российские подводные лодки проводят операцию в Атлантике, целью которой является отработка скрытного подхода к Восточному побережью США.

По данным источников, в операции участвуют десять подводных лодок. Их целью было как можно дальше зайти в Атлантический океан, не будучи обнаруженными. Телеканал назвал маневры с участием подводных лодок «крупнейшими со времен холодной войны».

Информированный источник «Интерфакса», в свою очередь, рассказал, что в сообщении норвежского телеканала «много вымысла». Он назвал происходящее плановыми тренировками в Баренцевом и Норвежском морях.