Генпрокуратура предложила возвращать из-за границы обвиняемых предпринимателей в обмен на сотрудничество со следствием

Генпрокуратура предложила уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову проработать механизм гарантий для фигурантов дел по экономическим статьям УК, который позволит им вернуться в Россию из-за границы. Об этом говорится в письме замгенпрокурора Виктора Гриня, пишет РБК со ссылкой на текст документа.

По словам Гриня, не все предприниматели из после возвращения в Россию явились в органы следствия и это стало препятствием для «дальнейших положительных решений». Поэтому Генпрокуратура предложила прописать в Уголовно-процессуальном кодексе возможность заключать соглашение между защитой, прокурором и следователем — чтобы подозреваемый или обвиняемый мог рассчитывать на меру пресечения без лишения свободы в обмен на явку в органы следствия.

Читайте также Каких беглых бизнесменов Борис Титов пытается вернуть в Россию Среди них бывший замминистра, владелец Billa и оппозиционеры