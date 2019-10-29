ЦУМ откроет в регионах пункты выдачи онлайн-заказов с лаунж-зонами и персональными консультантами

ЦУМ планирует открыть до конца 2019 года в Сочи и Краснодаре премиальные пункты выдачи заказов, сообщает РБК.

Предполагается, что в таких пунктах покупатели смогут получить те же услуги, что в ЦУМе в Москве или в петербургском ДЛТ, включая бесплатные персональные консультации по подбору гардероба. В Сочи пункт выдачи разместят в отеле Hayatt Regency, в Краснодаре — в одном из жилых комплексов. Краснодарский пункт, в числе прочего, предусматривает лаунж-зону.

В ЦУМе рассчитывают, что премиальные пункты выдачи заказов позволят удовлетворить «растущий спрос со стороны потребителей из других регионов, не теряя в качестве оказываемых услуг и не прибегая к затратам на открытие новых магазинов».

Московским ЦУМом и ДЛТ в Санкт-Петербурге управляет группа Mercury — один из крупнейших продавцов товаров класса люкс на российском рынке. В 2018 году операционная компания ЦУМа отчиталась по российским стандартам бухгалтерской отчетности о выручке в 18,8 миллиарда рублей.