Сирийские курды заявили, что украли нижнее белье лидера «Исламского государства». Это помогло его уничтожить
Агент курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) сумел выкрасть нижнее белье главы террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Это позволило подтвердить личность главы ИГ перед началом операции по его уничтожению, сообщил старший советник SDF Полат Кан в своем твиттере (подлинность его аккаунта в соцсети формально не подтверждена).
«Наш собственный источник, которому удалось вступить в контакт с аль-Багдади, принес его нижнее белье, чтобы провести анализ ДНК и удостовериться на 100%, что речь идет о самом Аль-Багдади», — написал Кан.
В серии твитов он добавил, что решение о ликвидации лидера ИГ было принято более месяца назад, однако вывод американских войск из Сирии затормозил операцию. Тем не менее, курдский агент «участвовал в отправке координат [лидера ИГ], руководстве высадкой и обеспечении ее успеха до последней минуты», заявил Кан.